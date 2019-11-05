Под Киевом водитель устроил смертельное ДТП, вылетев на встречку: фото и видео

Во вторник, 5 ноября, в Броварах под Киевом водитель Peugeot устроил смертельное ДТП, вылетев на встречку, - погибла женщина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла около 05:30 на улице Киевской.

По предварительным данным, на пустой дороге Peugeot вылетел на встречную полосу и ударил Daewoo Lanos. Виновник аварии в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

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Отмечается, что из-за ДТП образовалась большая пробка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в жутком ДТП в Киеве разбились два авто, погибли два человека, еще пять получили травмы. Авария произошла на Окружной, вблизи ТРЦ "Лавина".

Вскоре в интернете появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве и данные о ребенке, пострадавшем в аварии.