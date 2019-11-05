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В Киеве поймали наглого вора, хваставшегося "подвигами" в Грузии: фото

вторник, 05 ноября 2019, 11:59
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В торгово-развлекательном центре LavinaMall в Киеве орудовал наглый вор, его задержали правоохранители.

Об этом сообщается на канале "Киев оперативный" в Telegram.

Так, мужчина заметил в ресторане Чачасала, как его куртку обыскивает незнакомец из компании, которая находилась за соседним столом. Он схватил его за руку и выявил, что деньги из кошелька в его куртке уже украдены. Виновник ситуации быстро вернул деньги пострадавшему и предложил решить ситуацию "по-мужски". Однако на место все-таки были вызваны правоохранители и он был задержан.

Злоумышленник в беседе с правоохранителями назвал себя "большим вором" и добавил, что "смотрел" за тюрьмой в городе Рустави.

"Меня скоро короновать будут", - добавил карманный вор.

Он был доставлен в отделение полиции, в данный момент известно, что ему вынесли меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео, как профессиональный вор обманывает продавщицу на Троещине в Киеве.

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