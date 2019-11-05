В Ровно мощный пожар уничтожил ресторан: опубликованы фото и видео

Ночью на вторник, 5 ноября в Ровно на улице Соборная, произошел пожар в ресторане.

Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции области.

Так, сообщение о пожаре поступило спасателям в 2:40, прибыв на место, они выявили источник возгорания в подсобных помещениях.

Около 5:20 утра пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил помещение с тыльной стороны здания и часть крыши ресторана.

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При попытке самостоятельно погасить пожар серьезные ожоги получил охранник заведения – местный житель 49 лет. Его госпитализировали и выявили термические ожоги рук и головы 1 и 2 степени.

В полиции приняли решение открыть уголовное производство по факту поджога (ч.2 ст.194 УК Украины).

На месте работают следователи и работники взрывотехнического отдела полиции. Стало известно, что в зоне у мангалов находились шины, пропитанные горюче-смазочными материалами.

Как сообщал "Апостроф", 31 октября в Киеве, на улице Пирогова, загорелась крыша многоэтажного жилого дома. Пожар удалось затушить спустя несколько часов.