Масштабный пожар в многоэтажке в центре Киева: фото, видео и новые детали от спасателей

В четверг вечером, 31 октября, по адресу улица Пирогова, 2, в Киеве загорелась крыша многоэтажного жилого дома. Пожар удалось затушить только к часу ночи.
Как пишут в пресс-службе ГСЧС Украины, на место прибыли 80 человек личного состава и 22 единицы специальной техники.
Пожар охватил 100 квадратных метров. В ходе спасательных работ было разобрано около 300 квадратных метров обгоревших конструкций жилого дома.
К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Спасателям пришлось эвакуировать 40 жителей дома.
Причины пожара пока неизвестны. Их устанавливают в полиции.
Как сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 28 октября, на Гидропарке вспыхнуло кафе "Колыба", огонь охватил более 50 квадратных метров.