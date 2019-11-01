Масштабный пожар в многоэтажке в центре Киева: фото, видео и новые детали от спасателей

В четверг вечером, 31 октября, по адресу улица Пирогова, 2, в Киеве загорелась крыша многоэтажного жилого дома. Пожар удалось затушить только к часу ночи.

Как пишут в пресс-службе ГСЧС Украины, на место прибыли 80 человек личного состава и 22 единицы специальной техники.

Пожар охватил 100 квадратных метров. В ходе спасательных работ было разобрано около 300 квадратных метров обгоревших конструкций жилого дома.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Спасателям пришлось эвакуировать 40 жителей дома.

Причины пожара пока неизвестны. Их устанавливают в полиции.

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Как сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 28 октября, на Гидропарке вспыхнуло кафе "Колыба", огонь охватил более 50 квадратных метров.