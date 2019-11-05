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В здании Минюста обнаружили интересный "тайник": опубликованы фото

вторник, 05 ноября 2019, 18:45
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В офисах Министерства юстиции Украины были найдены ящики со скрытой входящей корреспонденцией.

Об этом в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, корреспонденцию, вероятно, прятали по заказу третьих лиц.

"Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на документах проставляли "минус" и он прятался, а потом и уничтожался. О каких-то других важных документах сообщали сторонних заинтересованных лиц. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", - пишет он.

По словам министра, почти все документы проходили "фильтрацию" до его назначения, но также тут есть и новые материалы.

"Приношу свои извинения перед теми, кто не получил своевременные ответы на свои сообщения и жалобы. Очищение власти продолжается. Правоохранительные органы уведомлены. Мы обязательно среагируем и приведем в себя тех, кто еще не понял, что страна изменилась", - добавил Малюська.

Напомним, что журналисты раскрыли новые подробности о том, кто гулял в Сен-Тропе на свадьбе у "смотрящего" за Минюстом.

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