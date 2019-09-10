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Кто гулял в Сен-Тропе на свадьбе у "смотрящего" за Минюстом: журналисты раскрыли подробности

вторник, 10 сентября 2019, 07:55
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Журналисты продолжают расследовать поездку главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в Сен-Тропе, где он посетил свадьбу украинского юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук.

В расследовании программы "Наши гроши" говорится, что Довбенко является "смотрящим за Минюстом" и едва ли не самой влиятельной теневой фигурой в системе ведомства и рейдерских захватов.

По данным журналистов, руководящие должности Минюста в данный момент заняли люди Довбенко, что фактически подтвердил новый министр юстиции Денис Малюська.

"Блокировать взыскание долга, продавать регистрационные действия относительно имущества, а также через различные комиссии Минюста наказывать тех нотариусов, регистраторов и исполнителей, которые не выполняют сомнительные указания", - говорят журналисты о возможностях людей Довбенко в ведомстве.

Интересно, что супругу Довбенко Зеленский внес в состав комиссии по правовой реформе.

Был на свадьбе и близкий друг Богдана застройщик Андрей Вавриш, который занимался разработкой проекта нового Офиса президента. Посетили мероприятие депутаты от "Слуги народа" Николай Сольский и Олег Семинский, а также судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин. Журналисты отмечают, что фирма жены Довбенко специализируется на банковском и финансовом праве, а именно такие дела рассматривает Хозяйственный суд.

Кроме того, на свадьбе присутствовала глава Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая и российско-украинский бизнесмен Павел Фукс.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан не имел права вместо празднования Дня Независимости отдыхать на свадьбе в Сен-Тропе (Франция).

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