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​В аэропорту Амстердама произошло ЧП, возможен захват самолета: опубликованы первые фото

среда, 06 ноября 2019, 21:35
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В амстердамском аэропорту "Схипхол" вечером 6 ноября объявили чрезвычайную ситуацию из-за подозрительной активности на одном из самолетов.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на военную полицию.

Правоохранители присвоили ситуации третью степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета". В аэропорт прибыли прибыли несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

По данным голландских СМИ, возможно, что в аэропорту был захвачен самолет рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид.

В соцсетях уже появились первые фото с места событий.

Как сообщал "Апостроф", в феврале 2019 года в Бангладеш в международном аэропорту Шах-Амант злоумышленник захватил пассажирский самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, летевший в Дубаи.

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