RU  UA  EN

среда, 6 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 ноября

07:27
Угрожал "умножить на ноль": в Киеве пьяный экс-сотрудник ГПУ устроил скандал полиции, фото
07:00
Курица в кисло-сладком соусе: беспроигрышной рецепт для вкусного ужина
06:59
Это резервация: сеть взбудоражила реакция донетчан на мирный план Зеленского, видео
06:49
В Харькове произошла массовая потасовка со стрельбой: фото и видео с места
06:20
Дожди и жара до +22: синоптик дала детальный прогноз до конца недели
05:28
Не дает покоя сериал HBO: в России заговорили про съемки "правильного" фильма про Чернобыль
03:15
Как астронавты спят в невесомости: появилось невероятное видео
01:15
Ученые обнаружили загадочную планету, которой не должно существовать
00:26
На рынке в Киеве воровка с бандой напала на пенсионерку: опубликовано видео

5 ноября

23:55
В Одессе похоронили Дашу Дробот: фото, видео и рассказ близких про подозреваемого
23:24
В Украине 16-летняя модель прошла испытания на звание морпеха: фото девушки
22:27
Новая война наемников Кремля: в Ливии засветилось оружие, которое использовали на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харькове произошла массовая потасовка со стрельбой: фото и видео с места

среда, 06 ноября 2019, 06:49
переглянути новину українською
Фото: Нацполиция

Во вторник, 5 ноября, в Харькове произошла массовая потасовка со стрельбой, в результате которой в больницу с пулевыми ранениями попал 30-летний мужчина, 14 человек были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Инцидент произошел около 19:00 на улице Валентиновская. Пострадавший получил ранения живота, предплечья и ноги. Мужчине оказали медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Очевидцы рассказали, что конфликт произошел у спортивного клуба. В результате происшествия также был поврежден автомобиль Mitsubishi.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, они изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее выяснилось, что мужчина, который подозревается в смертельной стрельбе возле супермаркета в Харькове, пытался бросить в патрульных полицейских гранату, однако подорвался на ней сам.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова

Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: