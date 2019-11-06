В Харькове произошла массовая потасовка со стрельбой: фото и видео с места

Во вторник, 5 ноября, в Харькове произошла массовая потасовка со стрельбой, в результате которой в больницу с пулевыми ранениями попал 30-летний мужчина, 14 человек были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Инцидент произошел около 19:00 на улице Валентиновская. Пострадавший получил ранения живота, предплечья и ноги. Мужчине оказали медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное.

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Очевидцы рассказали, что конфликт произошел у спортивного клуба. В результате происшествия также был поврежден автомобиль Mitsubishi.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, они изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее выяснилось, что мужчина, который подозревается в смертельной стрельбе возле супермаркета в Харькове, пытался бросить в патрульных полицейских гранату, однако подорвался на ней сам.