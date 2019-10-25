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Стрельба в Харькове: появились данные о киллере, взорвавшем себя

пятница, 25 октября 2019, 15:56
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Мужчина, который подозревается в смертельной стрельбе возле супермаркета в Харькове, пытался бросить в патрульных полицейских гранату, однако подорвался на ней сам.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "057.ua".

По их словам, правоохранители заметили мужчину, когда тот пытался сбежать.

"Он пытался кинуть гранату в патрульных. Начал доставать ее и кинул в них, но подорвался сам. Патрульные в него не стреляли. Он начал спускаться под мостик, чтобы обойти вокзал, пройтись по путям, зайти на платформу и прыгнуть в электричку", – рассказывает источник.

В то же время, Telegram канал "Раклы" утверждает, что полицейские все же стреляли в киллера. Также были идентифицированы личности большинства участников событий и воспроизведена их хронология.

"Жора" – замглавы пророссийского бойцовского клуба "Оплот" Георгий Исаков, "Тайсон" – его помощник, Владимир Борох.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 25 октября, на парковке возле супермаркета на улице Клочковской в Харькове произошла стрельба - предварительно, двое неизвестных стреляли из огнестрельного оружия в заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова.

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