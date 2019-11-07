На Донбассе загадочно погиб боевик ДНР с позывным "Эфиоп": фото

На Донбассе на одного боевика стало меньше. В конце октября здесь нашли повешенным Евгения Блихора с позывным "Эфиоп", которые воевал против украинских силовиков на востоке Украины.

Как говорится на сайте "Миротворец", боевика похоронили 29 октября.

При этом причин, по которым он решил повеситься, не сообщается. Также не известно, не "заставили" ли боевика пойти на такой шаг.

В базе данных сайта говорится, что погибший является уроженцем российского города Воркута. Погиб же он в оккупированном Донецке.

Интересно, что он воевал в Ираке в составе украинского миротворческого континента многонациональных сил. После этого проходил военную службу в Украине.

Напомним, что на Донбассе ликвидировали боевика так называемой ЛНР, который воевал в "бригаде" незаконных вооруженных формирований "Призрак".