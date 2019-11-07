RU  UA  EN

четверг, 7 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 ноября

15:29
Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
14:07
Дженнифер Энистон призналась, зачем на самом деле завела свой популярный Instagram
13:39
Солистка "НеАнгелов" заинтриговала поклонников белым платьем и фатой
12:42
Преклонила колено: Эмилия Кларк рассказала о неловкой встрече с принцем Уильямом
12:27
Подружки: Елена Кравец очаровала сеть снимком со старшей дочерью
12:06
Парень жаловался на зуд в ухе, но никак не ожидал найти там семейство тараканов
12:01
Коломойский использует "Центрэнерго" в своих интересах, нанося ущерб государству - эксперт
11:43
Звезду Голливуда "воскресят" в новом фильме через 64 года после смерти: идея понравилась не всем
11:15
Сегодня родится наш маленький Сережа: Бабкин забавно поздравил себя с днем рождения
10:56
Худшее, что со мной было: Леди Гага впервые рассказала о проблемах с психикой после изнасилования
10:05
Назван самый стильный мужчина Украины 2019 года: фото красавца
09:53
20 самых дорогих вещей знаменитостей, когда-либо проданных на аукционе: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе загадочно погиб боевик ДНР с позывным "Эфиоп": фото

четверг, 07 ноября 2019, 14:01
переглянути новину українською

На Донбассе на одного боевика стало меньше. В конце октября здесь нашли повешенным Евгения Блихора с позывным "Эфиоп", которые воевал против украинских силовиков на востоке Украины.

Как говорится на сайте "Миротворец", боевика похоронили 29 октября.

При этом причин, по которым он решил повеситься, не сообщается. Также не известно, не "заставили" ли боевика пойти на такой шаг.

В базе данных сайта говорится, что погибший является уроженцем российского города Воркута. Погиб же он в оккупированном Донецке.

Интересно, что он воевал в Ираке в составе украинского миротворческого континента многонациональных сил. После этого проходил военную службу в Украине.

Напомним, что на Донбассе ликвидировали боевика так называемой ЛНР, который воевал в "бригаде" незаконных вооруженных формирований "Призрак".

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Темные" дела и громкие разборки: что известно о бизнесмене, авто которого подорвали в Киеве

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова

Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: