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На Донбассе ликвидировали боевика ЛНР, служившего в "Призраке": фото

вторник, 05 ноября 2019, 11:43
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На Донбассе ликвидировали боевика так называемой ЛНР, который воевал в "бригаде" незаконных вооруженных формирований "Призрак".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

Александр Миронюк по кличке "Мирон" был ликвидирован 4 ноября текущего года. Сам он родом из города Голубовка Луганской области. Воевал в кировском "батальоне" (город Кировск, Россия), потому точная информация о месте рождения неизвестна. Родился 1 февраля 1971 года.

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал Штефан.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии очередного российского боевика с Донбасса.

Напомним, за октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убиты более чем 30 человек и около 60 человек ранены.

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