Попал под ракетный удар: появились фото и фамилия 23-летнего бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

В четверг, 7 ноября, на Донбассе российские наемники убили 23-летнего бойца ВСУ Германа Бродникова.

Об этом сообщают на странице "Официальная страница 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко" в Facebook.

Украинский военный погиб во время выполнения боевого задания сведенного отделение одного из механизированных батальонов бригады. Солдаты обеспечивали дровами свое подразделение для инженерного оборудования позиций. Но в это время враг открыл огонь. Одна ракета попала точно в машину УРАЛ, в которой и работали защитники. Герман скончался на месте вследствие полученных ранений. Также были ранены еще трое военных, один в тяжелом состоянии.

Бродников пришел в ряды ВСУ в 92 ОМБр в 2016 году. У него дома остались родители и невеста.

Пользователь сети Орели Боян опубликовала фото оружия из которого стреляли оккупанты по позициям украинских военных.

Как сообщал "Апостроф", боец батальона "Айдар" Григорий Пивоваров рассказал о "русском мире" на Донбассе.