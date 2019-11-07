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Они не хотят жить мирно: спецназовец ВСУ выдал мощную речь про россиян, видео

четверг, 07 ноября 2019, 18:27
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Боец батальона "Айдар" Григорий Пивоваров рассказал о "русском мире" на Донбассе.

Об этом сообщают на странице волонтерской организации "Вернись живым" в Facebook.

Григорий сам израильтянин, воюет за Украину с 2014 года. Он поделился своим мнением о российских боевиках и наемниках, которые воюют на Донбассе за так называемые ЛДНР.

"Какая у меня может быть любовь, если сюда приезжают курсанты артиллерии, курсанты разведчиков и на нас свои экзамены сдают, проводят свои испытания... То же самое Советский Союз творил с Израилем в Сирии и Египте", - рассказал он.

По словам Пивоварова, при оккупации на Донбассе стало хуже: разрушены заводы, затоплены шахты, а у людей нет работы и денег.

"Везде суют свой нос! Посмотрите всю европейскую историю – они говорят одно, а советская по-другому. Не может быть такого! Почитайте древних исследователей. Вообще России до 1700 года не было, это была Московия. Неспроста же в Европе их называют варварами. И такие они и есть. Я никогда не забуду, как в Испании мне говорили: "Ты что, хочешь пойти туда работать? Не смей, там же русские, будешь ночевать под мостом". Потому что чем русские славятся? Они обманывают, хитрят. Они не хотят жить мирно", - отметил боец.
Он рассказал о "русском мире" и россиянах в целом.
"Еще живя в Израиле, я ненавидел этот "русский мир". Потому что они себя ограничили какими-то тупыми понятиями, какими-то рамками. Они не хотели жить свободно. Не хотели принимать свободу", - сказал Пивоваров.

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