Они не хотят жить мирно: спецназовец ВСУ выдал мощную речь про россиян, видео

Боец батальона "Айдар" Григорий Пивоваров рассказал о "русском мире" на Донбассе.

Об этом сообщают на странице волонтерской организации "Вернись живым" в Facebook.

Григорий сам израильтянин, воюет за Украину с 2014 года. Он поделился своим мнением о российских боевиках и наемниках, которые воюют на Донбассе за так называемые ЛДНР.

"Какая у меня может быть любовь, если сюда приезжают курсанты артиллерии, курсанты разведчиков и на нас свои экзамены сдают, проводят свои испытания... То же самое Советский Союз творил с Израилем в Сирии и Египте", - рассказал он.

По словам Пивоварова, при оккупации на Донбассе стало хуже: разрушены заводы, затоплены шахты, а у людей нет работы и денег.