У собственника крупного украинского телеканала начались обыски: первые подробности

Утром 7 ноября у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко начались обыски.

В данный момент нет точной информации о том, по какому поводу силовики прибыли к бывшему народному депутату.

В эфире телеканала заявили, что такие действия являются "наступлением на свободу слова".

По данным журналистов, правоохранители не представились. Один из них назвал себя следователем. Никакой информации о том, от какого органа они работают, правоохранители не предоставили.

По предварительной данной, обыски проводят сотрудники Государственного бюро расследований.

Отметим, что Государственное бюро расследований в настояще время проводит следствие по делу о купле-продаже "Прямого". Глава ведомства Роман Труба ранее говорил, что активы телеканала могут быть арестованы.

Напомним, что в июне Макеенко допустил продажу телеканала Петру Порошенко.