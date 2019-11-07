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Ударил ножом в спину и убежал: под Киевом совершили дерзкое нападение на женщину, фото

четверг, 07 ноября 2019, 08:32
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Ранним утром 5 ноября в Белой Церкви Киевской области неизвестный мужчина проследовал за женщиной и ударил ее ножом в спину.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, злоумышленник также отобрал сумку у прохожей, после чего скрылся.

Полицию вызвали горожане, которые услышали крики о помощи.

Пострадавшую уже прооперировали. Также она смогла описать преступника.

Вора удалось задержать уже на следующий день в районе железнодорожного вокзала. Выяснилось, что это 37-летний уроженец Черкасской области. Интересно, что нападавший уже отбывал наказание за совершение тяжких преступлений, таких как умышленное убийство, угон и кража.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчина находится под стражей.

Напомним, что у пенсионерки, которая торговала на Куреновском (блошином) рынке в городе Киеве, злоумышленники попытались силой отобрать ее товар.

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