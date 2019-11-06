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На рынке в Киеве воровка с бандой напала на пенсионерку: опубликовано видео

среда, 06 ноября 2019, 00:26
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У пенсионерки, которая торговала на Куреновском (блошином) рынке в городе Киеве, злоумышленники попытались силой отобрать ее товар.

Видео инцидента опубликовано на странице "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

На кадрах видно, как бабушка, которая торгует на блошином ринке, увидела, что у нее крадут вещи.


“Она оттолкнула воровку, а та позвала всю свою выпившую семью, которые начали бить бабушку и мужчину, который заступился за нее”, - сказано в сообщении.

Как раньше сообщал "Апостроф", в Киеве женщины легкого поведения устроили драку у входа в гостиницу Aloft, расположенную в центре столицы.

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