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В Днепре женщина погибла страшной смертью после ссоры с мужем: фото
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В Днепре женщина погибла страшной смертью после ссоры с мужем: фото

четверг, 07 ноября 2019, 11:15
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Фото: dp.informator.ua

7 ноября в Днепре на бульваре Славы нашли труп женщины, который лежал возле подъезда дома №12.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", по предварительным данным, женщина совершила самоубийство.

По данным издания, она выпрыгнула из своей же квартиры на 16 этаже, где проживала вместе с супругом.

В полицию обратились жители соседнего дома. По словам мужчины, он курил на балконе, когда услышал громкий звук. После этого он увидел тело возле дома. Предварительно, это произошло около 7:30 утра.

Погибшей было 34 года. В момент страшной трагедии ее муж находился дома. По предварительной версии, женщина пошла на самоубийство после ссоры с мужем.

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Напомним, что в Подмосковье (Россия) братья-близнецы вдвоем покончили жизнь самоубийством.

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