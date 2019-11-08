ОБСЕ и ООС ослепли? Появилось видео из "разведенного" Золотого-4

Украинские добровольцы, которые остались в населенном пункте Золотое Луганской области, где прошла процедура разведения войск, наглядно показали, как здесь ведут себя боевики.

На опубликованных кадрах добровольцы сообщили, что враг продолжает обстрелы населенного пункта, хотя якобы разведение сил уже состоялось.

"Вечер 8 ноября, Золотое-4. Полноценная работа пулеметов и прилеты мин на позиции украинских военных. Увидит ли это слепая ОБСЕ и штаб ООС, который каждый день меняет "показания" о обстрелах?" - задаются вопросом добровольцы.

На видео также слышно звуки выстрелов.

Напомним, что украинская сторона готова начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское с 8 ноября, о чем говорилось и раньше.