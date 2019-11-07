В штабе ООС сделали важное уточнение по разведению сил в Петровском: подробности и карта

Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское с 8 ноября, о чем говорилось и раньше.

Об этом 7 ноября заявил начальник пресс-центра ООС Андрей Агеев.

Он отметил, что если боевики не будут совершать провокации, то разведения сил в районе Петровского начнется завтра, 8 ноября, в 12 часов.

"Завтра, 8 ноября, в 12:00 украинская сторона готовится до начала практической фазы разведения войск в районе участка разведения в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское. Сейчас украинской стороной поданы все необходимые документы для подтверждения намерений через МИД на ОБСЕ. Все процедуры сохранены. Украинская сторона готовится по плану при исключительной условии соблюдения тишины в течение 7 дней", - отметил Агеев.

При этом он добавил, что за последние шесть суток здесь не фиксировали обстрелов.

Отметим, что дата 8 ноября фигурировала и раньше, но точного времени военные не называли.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе боевики провели запуск ракеты белого цвета, что свидетельствует о готовности к разведению сил в районе Петровского.