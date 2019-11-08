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Прорезались яйца: в сети бурно обсуждают идею заморозки конфликта на Донбассе

пятница, 08 ноября 2019, 21:08
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В сети обсуждают заявление партии "Голос" о том, что Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию к усилению собственных позиций.

Позиция политической силы опубликована на странице в социальной сети Facebook.

"Мы боремся на два фронта - с Россией на внешнем фронте, с коррупцией, слабой экономикой и неэффективностью государственных институтов на внутреннем. Пока что вернуть Крым и Донбасс на условиях, приемлемых для Украины, невозможно", - заявили в "Голосе".

В политической силе призвали строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, только после того, как у Украины будет достаточно сил.

В сети активно отреагировали на заявление.

Напомним, что на Донбассе 7 ноября в результате обстрелов со стороны боевков погиб один украинский военный.

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