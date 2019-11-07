Смертельные обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли новые потери

На Донбассе 7 ноября в результате обстрелов со стороны боевков погиб один украинский военный. Также получили ранения четыре бойца ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Всего в течение текущих суток боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Стрельба велась из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также применялись противотанковые управляемые ракеты.

Накануне, 6 ноября, в зоне проведения ООС были ранены 4 украинских бойца.

В штабе также сообщили, что в районе Золотого-4 продолжается разминирование. На участке Богдановка - Петровское украинская сторона готовится к разведению сил.

Ранее в Киеве умер доброволец Юрий Майборода, который защищал Украину на Донбассе с марта 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", в конце октября на Донбассе погиб 30-летний боец ВСУ Илья Продьма.