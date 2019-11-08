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За 5 часов ограбил почти сотню домов: под Киевом "супервор" держит в страхе целый городок, видео

пятница, 08 ноября 2019, 01:17
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В Белогородке Киевской области вор за одну ночь ограбил несколько десятков жилых домов, его удалось заснять сразу на несколько камер наблюдения, однако он до сих пор не задержан.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Корреспондент с места событий рассказал подробнее о преступлениях вора и о реакции на него местных жителей.

"Этот вор лез в каждый дом и здесь находится дом, в который он залез, когда там спали люди. Ему удалось вынести 20 тысяч гривен. Местных больше всего удивляет наглость, с которой работал вор, поскольку как видно на камерах наблюдения, он абсолютно никуда не спешил", - рассказал журналист.

Согласно сведениям местных жителей, вор обошел 85 домов за пять часов. Также отмечают, что у него мог быть соучастник, с которым он общался по рации. Отмечается, что вор грабил и автомобили, которые стояли во дворах.

"Местные боятся, что он может снова прийти", - добавил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Белой Церкви Киевской области неизвестный мужчина следил за женщиной и когда она его заметила, он ударил ее ножом, отобрал сумку и сбежал.

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