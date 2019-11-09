Не помогает даже посольство: украинцев "заморили" в итальянском аэропорту, видео

В аэропорту Рим-Фьюмичино в Италии застряло более ста пассажиров из Украины, которые не могут вылететь из итальянской столицы больше суток.

Перевозчиком выступает авиакомпания Ernest Airlines, которая уже успела заявить, что вылет может состояться только 11 ноября.

Возмущенные пассажиры в Facebook выражают свое недовольство ситуацией. Также они возмущены работой генконсульства в Италии, которое никак не хочет помогать в решении проблемы.

Пассажирка Татьяна Андрющенко рассказала, что рейс должен был вылететь 8 ноября около 9 часов утра, но его постоянно откладывали и объясняли это нелепыми отговорками.

"Из Киева самолет прилетел в 22:45 по римскому времени. Объявили, что почистят самолет и взлетаем. Потом резко сообщили об отмене рейса из-за плохой погоды, что является ложью. Официальные документы не дают. Ничего письменно не подтверждают. Представителя компании в аэропорту также нет. Отель не предоставляют. Просят освободить аэропорт и ехать домой. Консульство говорит, что такое бывает", - отмечает женщина.

Позже авиакомпания Ernest предложила некоторым пассажирам лететь в Харьков. Всего было 43 места, а достались они пассажирам с детьми.

Остальные пассажиры остаются в аэропорту и не знают, когда смогут вернуться домой.

Напомним, что тревога в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме возникла случайно из-за пилота самолета, что высмеяли в сети.