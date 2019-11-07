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"Захват" самолета в Амстердаме оказался курьезной случайностью: инцидент показали меткой карикатурой

четверг, 07 ноября 2019, 16:55
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Тревога в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме возникла случайно из-за пилота самолета, что высмеяли в сети.

Об этом сообщает портал Dutch News.

Во время обучения практиканта пилотом последний случайно дал сигнал об угоне воздушного судна. Он активировал код оповещения, когда пассажиры уже совершали посадку на борт.

Как отметили в авиакомпании, никаких дисциплинарных мер к этому пилоту принято не будет. По данным пассажиров самолета, пилот принес каждому из них свои извинения от имени Air Europa, однако он не уточнил, что это он сам вызвал тревогу.

В связи с ситуацией в сети опубликовали смешную карикатуру.

Как сообщал "Апостроф", в феврале 2019 года в Бангладеш в международном аэропорту Шах-Амант злоумышленник захватил пассажирский самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, летевший в Дубаи (ОАЭ).

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