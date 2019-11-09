В Киеве сутенер с наркотиками в авто устроил массовое ДТП: фото и видео

В пятницу, 8 ноября, в Киеве пьяный водитель с наркотиками в салоне разбил девять автомобилей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

ЧП произошло на Борщаговке около 20:30. Там 37-летний мужчина ромской национальности на внедорожнике марки Honda CR-V влетел в припаркованные машины. Как стало известно, водитель проживает неподалеку и он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался по улице Семьи Сосниных в сторону проспекта Леся Курбаса. Там он зацепил сначала автомобиль Daewoo Lanos, а через 150 метров протаранил еще 8 авто.

Предположительно, после Daewoo водитель ударил стоявшую на обочине Kia Carens, затем влетел в едущую навстречу Skoda Octavia. Последняя, в свою очередь, зацепила Hyundai Elantra, а "кореец" въехал в Opel Kadett. После чего Honda отбросило на другую сторону дороги, где внедорожник зацепил Peugeot и еще один Lanos.

После содеянного виновник аварии пытался сбежать с места ЧП. Но местные жители вовремя среагировали и не дали злоумышленнику скрыться. Они схватили его и едва не устроили самосуд. Спасли мужчину от разгневанной толпы вовремя прибывшие на место происшествия экипажи патрульной полиции и сразу же надели на него наручники.

Также правоохранители обыскали салон внедорожника. Там они обнаружили пакет с травой. Однако мужчина стал отрицать, что он принадлежит ему. Местные жители сообщили, что горе-водитель проживает буквально в соседнем доме от места аварии. В прошлом он занимался сутенерством.

Вследствие ДТП травмы получил водитель Skoda, которого госпитализировали в ближайшую больницу. Также на месте работали спасатели ГСЧС - из разбитых автомобилей на проезжую часть вытекали горюче-смазочные материалы, которые нужно было смыть, чтобы они не воспламенились.

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Как сообщал "Апостроф", пьяный водитель разбил пять припаркованных автомобилей на улице академика Королева в Киеве.