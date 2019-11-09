Процесс начался: фото и видео разведения сил в Петровском

В районе Петровского Донецкой области в 12:00 9 ноября началось разведение войск.

В указанное время украинские силовики запустили белую ракету, что стало сигналом начала разведения вооружения и войск на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области.

Пророссийские боевики также запустили ракету.

Сепаратистские СМИ отмечают, что боевики "ДНР" уже якобы покинули позиции в районе поселка Петровское.

В то же время на месте работает ОБСЕ, наблюдатели которой фиксируют вооружение, которое боевики выводят с позиций.

Напомним, что украинские добровольцы, которые остались в населенном пункте Золотое Луганской области, где прошла процедура разведения войск, наглядно показали, как здесь ведут себя боевики.