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Процесс начался: фото и видео разведения сил в Петровском

суббота, 09 ноября 2019, 13:00
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В районе Петровского Донецкой области в 12:00 9 ноября началось разведение войск.

В указанное время украинские силовики запустили белую ракету, что стало сигналом начала разведения вооружения и войск на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области.

Пророссийские боевики также запустили ракету.

Сепаратистские СМИ отмечают, что боевики "ДНР" уже якобы покинули позиции в районе поселка Петровское.

В то же время на месте работает ОБСЕ, наблюдатели которой фиксируют вооружение, которое боевики выводят с позиций.

Напомним, что украинские добровольцы, которые остались в населенном пункте Золотое Луганской области, где прошла процедура разведения войск, наглядно показали, как здесь ведут себя боевики.

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