В Запорожье школьница родила двойню: видео и подробности про семью

В Запорожье ученица 9-го класса родила близнецов. 15-летняя мама не испытала трудностей при родах и чувствует себя отлично.

Как говорится в сюжете ТСН, детей юная девушка родила в свой 15-й день рождения.

При этом мать роженицы спокойно отнеслась к тому, что ее дочь родила, так как сама имеет семеро детей.

Она рассказала, что отец двойни начал жить с будущей матерью своих детей в 19, когда той было 13.

"Извините, столько ситуаций – потом осуждают девушек, которые там где-то по углам, по кустам, по притонам – домой приносят в подоле. Так я дала согласие – пусть лучше на моих глазах", - рассказала Светлана Некрасова.

Оба ребенка родились недоношенными с весом менее полутора килограммов и имеют проблемы со здоровьем.

"Первоочередное – это с легкими. У одного ребенка надрыв легкого, в другого гематомы. Состояние детей очень тяжелое. Скорее всего, они потребуют длительного лечения и реабилитации. Они на механической вентиляции", - отметил заведующий отделением реанимации новорожденных областной детской клинической больницы Иван Аникин.

В сюжете говорится, что молодая мама 9-й класс закончит экстерном, после чего планирует работать маникюршей. Отец детей уверен в том, что семью обеспечит.

Напомним, что в городе Нижний Новгород в России молодые люди изнасиловали, убили и сожгли вместе с жильем 20-летнюю беременную девушку.