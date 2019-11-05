В России жестоко убили и сожгли беременную девушку: видео с места трагедии

В городе Нижний Новгород, в России молодые люди изнасиловали, убили и сожгли вместе с жильем 20-летнюю беременную девушку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "МК".

Соседка погибшей рассказала прессе, что в квартире перед пожаром находилась беременная дочка хозяев. Она услышала крики, стон, звуки разбитого стекла, а затем увидела, как неизвестный парень спускается из квартиры по пожарной трубе. Сразу после этого из квартиры повалил дым.

Российские следователи выявили, что злоумышленники устроили поджог, чтобы скрыть избиение, изнасилование и убийство девушки. В данный момент двое убийц – 19 и 27 лет, задержаны, оказалось, что в момент преступления они были в состоянии наркотического опьянения. Также выявлено, что они украли из дома жертвы украшения.

Как сообщал "Апостроф", ранее 15-летний подросток, задержанный за убийство школьницы Дарьи Дробот, признался, что убил ее после того, как она отказала ему в интиме.