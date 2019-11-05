RU  UA  EN

вторник, 5 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 ноября

13:18
У MARUV объяснили шумиху вокруг ее звания "Лучшей российской певицы"
13:10
В Ужгороде начались обыски в горсовете: первые подробности
13:05
Кабмин презентовал проект бюджета на 2020 год: полное видео и главные цифры
13:02
Люблю мою семью: Ольга Фреймут показала домашние фото с мужем
12:51
Деми Мур призналась в разрушительной зависимости от бывшего мужа
12:09
Антонио Бандерас рассказал, как изменилась его жизнь после инфаркта
11:39
Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки Marvel из-за бомбы времен Второй мировой войны
10:40
Киану Ривза заподозрили в романе: актер-одиночка вышел в свет рука об руку с художницей
09:43
Есть большие риски: военный эксперт дал тревожный прогноз по разведению сил на Донбассе
09:01
Зарплата 4000 долларов для учителей: в правительстве рассказали, когда и как будут повышать
07:00
Легкие и сытные оладьи на кефире: идеальный рецепт для завтрака

4 ноября

23:57
Прокурора Кулика поймали на элитной жилищной афере в Киеве: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России жестоко убили и сожгли беременную девушку: видео с места трагедии

вторник, 05 ноября 2019, 12:54
переглянути новину українською

В городе Нижний Новгород, в России молодые люди изнасиловали, убили и сожгли вместе с жильем 20-летнюю беременную девушку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "МК".

Соседка погибшей рассказала прессе, что в квартире перед пожаром находилась беременная дочка хозяев. Она услышала крики, стон, звуки разбитого стекла, а затем увидела, как неизвестный парень спускается из квартиры по пожарной трубе. Сразу после этого из квартиры повалил дым.

Российские следователи выявили, что злоумышленники устроили поджог, чтобы скрыть избиение, изнасилование и убийство девушки. В данный момент двое убийц – 19 и 27 лет, задержаны, оказалось, что в момент преступления они были в состоянии наркотического опьянения. Также выявлено, что они украли из дома жертвы украшения.

Как сообщал "Апостроф", ранее 15-летний подросток, задержанный за убийство школьницы Дарьи Дробот, признался, что убил ее после того, как она отказала ему в интиме.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: