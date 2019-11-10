Боевики нанесли ракетный удар по грузовику ВСУ, много раненых: подробности и фото

В воскресенье, 10 ноября, российские боевики на Донбассе обстреляли машину украинских бойцов, в результате чего пострадало много воинов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Цензор.нет".

Трагедия произошла около села Новогнатовка Донецкой области. Наемники РФ сделали два пуска из ПТУРА. Они попали в машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой.

Вследствие вражеского обстрела ранения получили 4 украинских воина, а также поврежден грузовик.

Как сообщает пресс-служба ООС, в течение суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ с противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также в штабе ООС отметили, что раненные ПТУРОМ украинцы были госпитализированы в лечебное учреждение. Их жизни ничего не угрожает.

Как сообщал "Апостроф", потери российских оккупационных войск в Донбассе за неделю составили 30 человек.