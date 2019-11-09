Ответ был жестким: в ВСУ рассказали, сколько боевиков уничтожили за неделю

Потери российских оккупационных войск в Донбассе за неделю составили 30 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - сказано в сообщении.

По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 8 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек. 19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов был ликвидированы.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, как украинский снайпер ликвидировал на Донбассе российского боевика.