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Под Житомиром убили защитника подозреваемого в деле Вороненкова

воскресенье, 10 ноября 2019, 23:19
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В Житомирской области убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемого в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками.

В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще один человек с тяжелым ранением госпитализирован.

"Предварительно установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще один человек, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением", - говорится в сообщении.

Другие участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

Предварительная квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Как известно с сайта YouControl, руководителем и одним из основателей ОО "Радомышльские охотники" является Святослав Пархоменко. Также о его смерти написал другой адвокат подозреваемых в убийстве Вороненкова Владислав Добош.

"К сожалению, информацию о гибели Святослава Пархоменко мне подтвердили в Коростышевском райотделе полиции", - отметил он.

По его словам, смерть якобы связана с конфликтом на охоте.

"Довольно странная ситуация, зная Святослава. И обычно охота - достаточно удобная ситуация", - высказал свое мнение Добош.

Как сообщал "Апостроф", в Москве со стрельбой был похищен украинский криминальный "авторитет" Юрий Василенко - главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

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