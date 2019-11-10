Российского снайпера, отметившегося на Донбассе, настигла "карма" в Африке: фото

Стало известно, что 5 октября скончался российский боевик-наемник Сергей Карпенко, который ранее воевал на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"05.10.19 снайпер Карпенко Сергей родом из Краснодарского края сходил на концерт Кобзона в одной из Африканских стран, где его не было. Билет стоил 200 рублей. До Африки искал возможность сходить на концерт на Донбассе", - написал он и опубликовал его фото.

Известно, что Карпенко родился 21 марта 1987 года. Сам он родом с российского города Абинск. Во время боевых действий на Донбассе и в Сирии был командиром снайперской группы.

Как сообщал "Апостроф", украинские бойцы ликвидировали на Донбассе 32-летнего боевика так называемой ДНР Алексея Шербокова по кличке "Алекс".