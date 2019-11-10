На Донбассе ликвидировали молодого боевика ДНР с позывным "Алекс": фото

Украинские бойцы ликвидировали на Донбассе 32-летнего боевика так называемой ДНР Алексея Шербокова по кличке "Алекс".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"31.10.19 Шеробоков "Алекс" Алексей сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он.

Известно, что боевик родился 7 ноября 1987 года в городе Константиновка Донецкой области. В сети его боевики-собратья написали, что Шербоков скончался в результате ранения от осколка снаряда.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали очередного боевика из Татарстана Мухамеджанова Рамиля.

Напомним, за октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убиты более чем 30 человек и около 60 человек ранены.