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На Донбассе ликвидировали молодого боевика ДНР с позывным "Алекс": фото

воскресенье, 10 ноября 2019, 17:29
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Украинские бойцы ликвидировали на Донбассе 32-летнего боевика так называемой ДНР Алексея Шербокова по кличке "Алекс".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"31.10.19 Шеробоков "Алекс" Алексей сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он.

Известно, что боевик родился 7 ноября 1987 года в городе Константиновка Донецкой области. В сети его боевики-собратья написали, что Шербоков скончался в результате ранения от осколка снаряда.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали очередного боевика из Татарстана Мухамеджанова Рамиля.

Напомним, за октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убиты более чем 30 человек и около 60 человек ранены.

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