В Египте загорелся самолет с украинскими туристами: появились подробности и фото

В субботу, 9 ноября, в Шарм-эль-Шейх (Египет) при посадке загорелся самолет с украинскими туристами - вспыхнула левая стойка шасси.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РепортерUA".

Инцидент произошел утром, компания выполняла рейс Запорожье - Шарм-эль-Шейх.

Отмечается, что службы аэропорта оперативно погасили возгорание.

"Самолет сел довольно мягко, но в момент посадки мы услышали странный гул с левой стороны. В иллюминаторах было видно зарево от пламени и густой дым. Не прошло и минуты, как возле нашего самолета была пожарная команда аэропорта, которая погасила возгорание", - рассказал пассажир самолета.

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По его словам, трап подали очень быстро. Выйдя из самолета, туристы увидели суету технического персонала и дымящееся шасси.

Как сообщал "Апостроф", в аэропорту Италии застряло более ста пассажиров из Украины, которые не могут вылететь из итальянской столицы больше суток.