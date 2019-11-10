В Египте загорелся самолет с украинскими туристами: появились подробности и фото

В субботу, 9 ноября, в Шарм-эль-Шейх (Египет) при посадке загорелся самолет с украинскими туристами - вспыхнула левая стойка шасси.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РепортерUA".
Инцидент произошел утром, компания выполняла рейс Запорожье - Шарм-эль-Шейх.
Отмечается, что службы аэропорта оперативно погасили возгорание.
"Самолет сел довольно мягко, но в момент посадки мы услышали странный гул с левой стороны. В иллюминаторах было видно зарево от пламени и густой дым. Не прошло и минуты, как возле нашего самолета была пожарная команда аэропорта, которая погасила возгорание", - рассказал пассажир самолета.
По его словам, трап подали очень быстро. Выйдя из самолета, туристы увидели суету технического персонала и дымящееся шасси.
Как сообщал "Апостроф", в аэропорту Италии застряло более ста пассажиров из Украины, которые не могут вылететь из итальянской столицы больше суток.