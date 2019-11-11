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Более 25 лет в армии: стало известно о трагической смерти украинского военного

понедельник, 11 ноября 2019, 23:31
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В ночь на 11 ноября во Львове на железнодорожном пути нашли тело погибшего подполковника ВСУ Алексея Тропова.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка в ВСУ на официальной странице в Facebook.

В департаменте по вопросам гражданской защиты отметили, что смерть украинского бойца вероятно наступила из-за столкновения с поездом. Его тело обнаружили на железной дороги на станции "Подзамче" около 02:40.

Известно, что Алексей Тропов был 1977 года рождения. Он более 25 лет проходил службу в Вооруженных силах Украины.

"Во время прохождения службы Алексей зарекомендовал себя профессионалом своего дела, надежным другом, хорошим собратом и патриотом Украины. Командование и личный состав Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования семье покойного и разделяет ее горе", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", врачам не удалось спасти жизнь бойца 92-й бригады ВСУ Геннадия Моторина, который получил 7 ноября серьезные ранения на Донбассе.

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