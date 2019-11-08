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В больнице умер тяжелораненный на Донбассе боец: фото и фамилия

пятница, 08 ноября 2019, 15:19
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Врачам не удалось спасти жизнь бойца 92-й бригады ВСУ Геннадия Моторина, который получил 7 ноября серьезные ранения.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Мы молились и надеялись, однако Богу виднее... Вчера, 7 ноября, коварно и нагло оккупанты обстреляли наших бойцов в момент, когда те выгружали древесину возле ВОПа. Ракета ПТУР среди бела дня, около 12:20, попала точно в "УРАЛ", у которого и работали побратимы. Один из них - Герман Бродников сразу погиб, еще трое ребят получили многочисленные ранения. Между жизнью и смертью оказался солдат Геннадий Моторин. Ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей - он был самым тяжелым из раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако - нет. Сегодня утром сердце еще одного нашего Героя перестало биться", - говорится в сообщении.

Геннадию было 37 лет. На службу пришел в феврале 2019 года. Был сапером механизированного батальона. Родом боец из города Краматорск.

Как сообщал "Апостроф", погибший 23-летний боец Герман Бродников незадолго до смерти сделал предложение своей девушке.

В конце октября на Донбассе погиб 30-летний боец ВСУ Илья Продьма.

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