Едва не повторил "подвиг" Януковича: президент Боливии пытался сбежать из страны, фото и видео

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке, после чего пытался покинуть территорию страны, но его не выпустили.

С должности глава государства решил уйти на фоне многотысячных протестов, которые начались после завершения президентских выборов. Во время волеизъявления Моралес победил с разницей в 10% от ближайшего соперника, но его заподозрили в фальсификациях.

Моралес возглавлял Боливию с 2006 года.

После отставки его обязанности перешли к вице-президенту Альваро Гарсия Линера, но он тоже объявил об уходе со своего поста.

По информации местной прессы, экипаж самолета Моралеса запросил разрешения у нескольких стран на пролет через их территорию, но ему отказали.

Напомним, что квартиру экс-президента Украины Виктора Януковича в Киеве на Оболонские набережной сдают в аренду.