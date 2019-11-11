Много погибших и раненых: под Киевом в жутком ДТП разбились авто с детьми, фото

10 ноября на автодороге Бородянка-Гостомель Ирпенского района Киевской области в ДТП погибли две женщины и их двое детей.

Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции, водитель Volkswagen Caddy на иностранной регистрации проигнорировал требование знака "Движение без остановки запрещено" при выезде на перекресток и не предоставил преимущество автомобилю Volvo, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения две легковушки перевернулись. В аварии погибли четверо пассажиров автомобиля Volkswagen: две женщины 33 и 39-летнего возраста, и двое их 12-летних детей.

В аварии пострадали еще три человека с другой машины, они госпитализированы.

45-летний виновник аварии доставлен в больницу.

Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, в Дарницком районе Киева автомобиль Lexus протаранил такси, после чего вылетел на тротуар и снес двух человек.