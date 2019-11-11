По "сценарию" Зайцевой: в Киеве Lexus снес людей на тротуаре, фото с места смертельного ДТП

В воскресенье, 10 ноября, в Дарницком районе Киева автомобиль Lexus протаранил такси, после чего вылетел на тротуар и снес двух человек.
Об этом сообщают на своей странице в Facebook "Стражи. Эспресо".
В результате сильного удара женщина, которая находилась на тротуаре, погибла. Мужчина, который шел с ней, госпитализирован.
По словам очевидцев, Lexus на большой скорости двигался по левой полосе, но перестраиваясь, ударил такси Renault.
"От удара люксовое авто вылетело на тротуар, где как раз шли люди. Сбив людей, Lexus, пробив ограждение, въехал на стоянку", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, выясняются все подробности аварии.
Как сообщал "Апостроф", подобное ДТП произошло в Харькове в октябре 2017 года. Тогда в результате столкновения машин Алены Зайцевой и Геннадия Дронова погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.