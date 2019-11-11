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По "сценарию" Зайцевой: в Киеве Lexus снес людей на тротуаре, фото с места смертельного ДТП

понедельник, 11 ноября 2019, 06:52
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В воскресенье, 10 ноября, в Дарницком районе Киева автомобиль Lexus протаранил такси, после чего вылетел на тротуар и снес двух человек.

Об этом сообщают на своей странице в Facebook "Стражи. Эспресо".

В результате сильного удара женщина, которая находилась на тротуаре, погибла. Мужчина, который шел с ней, госпитализирован.

По словам очевидцев, Lexus на большой скорости двигался по левой полосе, но перестраиваясь, ударил такси Renault.

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"От удара люксовое авто вылетело на тротуар, где как раз шли люди. Сбив людей, Lexus, пробив ограждение, въехал на стоянку", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, выясняются все подробности аварии.

Как сообщал "Апостроф", подобное ДТП произошло в Харькове в октябре 2017 года. Тогда в результате столкновения машин Алены Зайцевой и Геннадия Дронова погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

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