Под Львовом автобус с детьми попал в серьезное ДТП: первые подробности и фото

В результате ДТП на трассе Львов-Тернополь пострадали десять детей. Здесь утром 11 ноября столкнулись Opel и автобус "Школярик".

По данным Национальной полиции, авария произошла возле села Подберезцы Пустомытовского района.

За рулем иномарки был 25-летний житель Пустомытовского района, а автобусом управлял 59-летний местный житель.

"В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир Opel и девятеро пассажиров "Школьника" - учащихся одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют диагнозы", - говорится в сообщении.

Причины аварии пока неизвестны. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Напомним, что в Дарницком районе Киева граждане помешали пьяному водителю выехать на дорогу и забрали у него оружие, которым он им угрожал.