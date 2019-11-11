Собирался стрелять: в Киеве жестко проучили пьяного водителя, фото

В Дарницком районе Киева граждане помешали пьяному водителю выехать на дорогу и забрали у него оружие, которым он им угрожал.
Как сообщает паблик "Стражи. Эспресо", инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра.
По уточненным данным, здесь выпивший мужчина пытался сесть за руль своего Peugeot. В ситуацию вмешались молодые люди, которые это видели.
Неравнодушные граждане подошли и запретили садиться ему за руль. После этого водитель достал пистолет, угрожая им, но выстрелить не успел.
На место вызвали полицию, которая задержала дебошира.
Напомним, что в Киеве возле станции метро "Сырец" правоохранители задержали дипломата, который находился за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения.