Собирался стрелять: в Киеве жестко проучили пьяного водителя, фото

В Дарницком районе Киева граждане помешали пьяному водителю выехать на дорогу и забрали у него оружие, которым он им угрожал.

Как сообщает паблик "Стражи. Эспресо", инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра.

По уточненным данным, здесь выпивший мужчина пытался сесть за руль своего Peugeot. В ситуацию вмешались молодые люди, которые это видели.

Неравнодушные граждане подошли и запретили садиться ему за руль. После этого водитель достал пистолет, угрожая им, но выстрелить не успел.

На место вызвали полицию, которая задержала дебошира.

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Напомним, что в Киеве возле станции метро "Сырец" правоохранители задержали дипломата, который находился за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения.