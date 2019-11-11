Потолок рухнул на головы: в Одессе произошло опасное ЧП в отделении полиции, фото

В понедельник, 11 ноября, в здании главного управления Национальной полиции в Одессе обвалилась штукатурка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Obozrevatel.

Здание расположено на улице Еврейской, 12. Как можно увидеть на опубликованной фотографии, большой фрагмент штукатурки упал прямо на лестничный пролет. На лестнице во время падения стояли двое сотрудников управления.

По словам руководителя пресс-службы ГУ Нацполиции в Одесской области Любви Гордиевской, оба пострадавших правоохранителя были госпитализированы с травмами.

На месте происшествия работали спасатели. Как сообщается, управление продолжает работу в обычном режиме.

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 октября в одной из школ Харькова в классе прямо во время урока рухнул потолок.