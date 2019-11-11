Проломили череп: в Киеве зверски поиздевались над ветераном АТО и его супругой, фото

В Киеве в подъезде дома на улице Академика Киприанова 9 ноября жестко избили участника боевых действий на востоке Украины Игоря Панова и его супругу.

Как говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали.

По факту полиция начала уголовное производство по статье "умышленное убийство". Подозреваемые уже задержаны

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Затем парень приехал в квартиру, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вошел его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали", - рассказали в полиции.

Полиция задержала двух подозреваемых 1989 и 1990 годов рождения.

В то же время в сети пишут, что оба пострадавших были обнаружены без сознания с проломленными черепами. При этом ветерану АТО сделали трепанацию, после чего он потерял много крови. Он находится в критическом состоянии.

Напомним, что правоохранители говорят о доказательствах вины ветеранов АТО и супругов Инны и Владислава Грищенков в покушении на бизнесмена.