"Охотились" на бандита: все подробности задержания бывших бойцов "Правого сектора"

Правоохранители говорят о доказательствах вины ветеранов АТО и супругов Инны и Владислава Грищенков в покушении на бизнесмена.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Полицейские провели 5 ноября ряд обысков в разных городах страны. Они искали доказательства вины Грищенков у всех их знакомых - добровольцев и волонтеров. Даже провели обыск в одной из воинских частей. Также прошел обыск и в заведении Леонида Остальцева Pizza Veterano, о чем сам ветеран АТО рассказал лично "во избежание инсинуаций".

Все "фигуранты" подчеркнули, что у них ничего не выявили. Отметим, что все они были знакомы и общались с семьей Грищенко. Некоторые поддерживали Влада после задержания.

Правоохранители подчеркнули, что Инна и Владислав проходят по одному и тому же делу – их подозревают в покушении на прикарпатского бизнесмена Михаила Чекурака. Его также называют криминальным авторитетом.

Полицейские подозревают, что Грищенки причастны к установке взрывного устройства (СВУ) на авто Чекурака. Его он обнаружил на территории своего дома в Ивано-Франковской области на тротуарной плитке. Его жизнь спасло то, что взрывчатка не сработала, когда должна была взорваться при заведенном двигателе, но она еще и открепилась от машины.

Полиция начала расследование и первым подозреваемым стал Влад Грищенко "Буча". По версии следствия, он вступил в сговор с группой лиц и взялся за "ликвидацию" авторитета посредством подрыва. 13 июля 2018 года подозреваемый якобы приехал в г. Косов, где ночью проник на территорию владения Чекурака и прикрепил к его внедорожнику самодельное взрывное устройство.

Какое участие во всем этом, по мнению следствия, принимала жена Владислава, - пока неизвестно. Напомним, что 6 ноября суд Киева принял решение отправить ее за решетку на 60 дней. У нее есть несовершеннолетний ребенок, а сама Инна является инвалидом третьей группы. Также следствие утверждает, что обладает доказательствами вины Инны.

Отметим, что Инне Грищенко предъявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренными ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Через несколько месяцев после покушения сам Чекурак стал подозреваемым. 6 сентября 2018 в ресторане "Старый Косов" произошел взрыв. Спустя несколько часов правоохранители задержали нескольких членов организованной преступной группы в возрасте от 23 до 60 лет (за разбойное нападение и взрыв в ресторане). Среди них "главную роль" играл Михаил Чекурак.

Как выяснилось, в обоих случаях (и подрыва ресторана, и ограбления дома) потерпевшей оказалась бывшая теща криминального авторитета. Сейчас идут суды. Также стало известно, что Влад Грищенко уже был "киллером" в 2016 году. В сентябре 2016 года полиция озвучила информацию о предотвращенном заказном убийстве фермера в Днепропетровской области.

Как оказалось, в полицию пришел военнослужащий ВСУ и сообщил, что ему "заказали" 64-летнего главу фермерского хозяйства.

"Местный богач пытался поговорить о каком-то деле, но у меня не было времени. Поэтому заказчик даже приехал в Славянск, где базировалась 95 десантная бригада, в которой я нес службу. Он несколько часов ждал, пока я освобожусь с наряда и потом просто выложил на стол деньги. Мол, они мои. А сверху он пообещал свой внедорожник. За это я должен был убить владельца одного из крупных фермерских хозяйств, известного на весь район человека", - рассказал Влад.

Заказчик аргументировал выбор исполнителя тем, что у Влада есть квалификация подрывника-сапера, снайпера.

"Я сказал, что я этим не занимаюсь и заниматься не буду, но он сказал так: "Если не ты, то есть другие", - отметил Грищенко.

Далее военнослужащий якобы взял заказ. Полиция начала спецоперацию, в ходе которой были зафиксированы все встречи и переговоры заказчика и "исполнителя". На одной из записей заказчик даже рассказывает, что получил предупреждение о спецоперации против себя.

В дальнейшем была проведена имитация преступления, после чего полиция "взяла" заказчика убийства.

Интересный момент: заказчик был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции Днепропетровской области на территории Ивано-Франковской области при подготовке к выезду в США (накануне оформил визу). А спустя два года в Ивано-Франковской области было совершено покушение на убийство местного авторитета, в совершении которого сегодня подозревают Влада и Инну Грищенко.

Как сообщал "Апостроф", 6 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко по кличке "Пума" в виде ареста на 60 суток