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В Киеве "драйвер" устроил опасное ЧП на парковке и сбежал: сеть возмутило видео

понедельник, 11 ноября 2019, 00:11
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В Киеве водитель авто устроил ЧП возле рынка "Юность", сначала задев чужое авто, а после наехав на ногу мужчины и прокатив женщину на капоте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября.

"Водитель Volkswagen KHB940 (Lt) въехал в припаркованный автомобиль и пытался скрыться. К нему бросились неравнодушные граждане, но его это не остановило - одному мужчине он наехал на ногу, а женщину прокатил на капоте. Может, кто знает этого неудачного драйвера?" - сказано в сообщении.

На инцидент бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом на Старообуховской трассе произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля.

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