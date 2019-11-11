В Киеве "драйвер" устроил опасное ЧП на парковке и сбежал: сеть возмутило видео

В Киеве водитель авто устроил ЧП возле рынка "Юность", сначала задев чужое авто, а после наехав на ногу мужчины и прокатив женщину на капоте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября.

"Водитель Volkswagen KHB940 (Lt) въехал в припаркованный автомобиль и пытался скрыться. К нему бросились неравнодушные граждане, но его это не остановило - одному мужчине он наехал на ногу, а женщину прокатил на капоте. Может, кто знает этого неудачного драйвера?" - сказано в сообщении.

На инцидент бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом на Старообуховской трассе произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля.