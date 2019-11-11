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В России взорвался пивзавод: есть пострадавшие, видео с места ЧП

понедельник, 11 ноября 2019, 19:57
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В Санкт-Петербурге (Россия) произошел взрыв в районе пивоваренного завода "Балтика".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Znak.

По словам очевидцев, ударной волной выбило стекла, а куски асфальта повредили фасад здания и несколько машин. Отмечают, что на территории завода случился прорыв теплосети.

В результате ЧП никто не пострадал (завод находится вдали от жилых кварталов). На месте работали спасатели. Работа предприятия не была приостановлена.

Как сообщал "Апостроф", 28 октября в Днепре произошел мощный взрыв на заводе "Потоки". Взрыв был настолько мощным, что в небе сверкнула яркая вспышка, а толчок напомнил землетрясение, из-за которого в домах закачались люстры. Взрыв был такой силы, что разнесло крышу и стены железобетонного здания.

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