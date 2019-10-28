В Днепре произошел сильнейший взрыв на заводе: фото и видео

Вечером в понедельник, 28 октября, в Днепре произошел мощный взрыв на заводе "Потоки".

Фото и видео ЧП публикуют в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, "перед взрывом была яркая вспышка, как рассвет солнца".

Как пишет в Facebook пользователь Liko Toloraya, буквально неделю назад активисты митинговали под стенами завода из-за сильных выбросов в воздух.

"Пишут, что полетели скорые", - добавляет она.

Позже в сети появились фото последствий мощного пожара.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сумах прогремел сильный взрыв на заводе. Взрыв прогремел на пробковом заводе, расположенном по улице Линейной. По предварительной информации, пострадали десять человек.

Также мощный взрыв прогремел на Донбассе. Уточняется, что среди жильцов дома пострадавших нет. Также озвучена причина взрыва.