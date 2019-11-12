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Умер молодой боец ВСУ, которого жестко пытали боевики на Донбассе: фото

вторник, 12 ноября 2019, 11:33
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Фото: Лилия Рагуцкая/Facebook

В понедельник, 11 ноября, умер 30-летний украинский военнослужащий Роман Савков, который больше полугода провел в плену у боевиков, где его пытали.

Об этом сообщила в Facebook журналист Лилия Рагуцкая.

"Воевал в составе 92-й ОМБр. 19 июля 2017-го под Красногоровка попал в плен. Тогда в бою, трое его собратьев Романа погибли. А он сам с тяжелым ранением оказался в Макеевской колонии", - написала она.

По ее словам, освободить Романа из плена удалось только 24 января 2018.

"С приобретенным в плену сахарным диабетом, лекарств от которого ему оккупанты не давали. На момент освобождения, когда-то достаточно крепкий парень весил всего 50 кг. Он так и не смог выбраться", - добавила журналистка.

Как сообщал "Апостроф", ранее врачам не удалось спасти жизнь бойца 92-й бригады ВСУ Геннадия Моторина, который получил серьезные ранения на Донбассе в четверг, 7 ноября.

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