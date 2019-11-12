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В Харькове молодой полицейский устроил стрельбу в метро: подробности ЧП и фото

вторник, 12 ноября 2019, 10:13
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Фото: 057.ua

Ночью во вторник, 12 ноября, полицейский на станции метро Харькова Научная устроил стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. Полицейским об инциденте стало известно в 3.50 ночи.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

"Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. К счастью, никто не пострадал, поскольку станция метро не работала и была пустой.

Как сообщал "Апостроф", 6 ноября в Киеве в одном из жилых многоэтажных домов у жильцов произошел конфликт с соседом из-за кражи электроэнергии. Мужчина после этого открыл стрельбу по людям.

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