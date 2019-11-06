В Киеве "псих" с автоматом расстрелял соседа: опубликовано страшное видео

В среду, 6 ноября, в Киеве в одном из жилых многоэтажных домов у жильцов произошел конфликт с соседом: мужчина в ответ на это открыл стрельбу по людям.

Об этом сообщает журналистка Светлана Панюшкина на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла на улице Чаадаева. Там в одном из подъездов жители пришли к квартире соседа, чтобы разобраться в ситуации. Он воровал у всех в доме электричество, не платил много лет за квартиру, потому в доме не включали отопление.

Мужчине не понравились претензии его соседей и в один момент он достал оружие и начал стрелять. В результате ранение получил один из жильцов. Его госпитализировали в больницу в критическом состоянии. По данным журналистки, шансы выжить равны нулю.

Как пишет УНН, пострадавшего мужчину зовут Николай Бугаев. Он получил ранения в бедро.

На место также прибыли правоохранители, которые оцепили дом. Они задержали стрелка.

Как сообщал "Апостроф", 22 сентября в Киеве "члены комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью" стреляли по спецназовцам.